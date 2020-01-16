Украина

"У героизма есть имя — "киборги": Зеленский обратился к защитникам Донецкого аэропорта

16 января Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта. Утром видео с напоминанием о подвиге героев-«киборгов» выпустили Минобороны и МВД. К вечеру обращение обнародовал и президент Владимир Зеленский.

«У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя — „киборги“. Вы — живые и павшие — настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину. Каждый знает, что „киборг“ — это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой», — говорится в обращении.

Многие, упоминая о подвиге «киборгов», цитируют фразу: «Герои выдержали, не выдержал бетон». Зеленский также использовал этот яркий образ.

«Вы выстояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни „киборгов“ заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни единого клочка украинской земли. Герои не умирают!» — добавил президент.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года. Днем памяти защитников ДАП считается 16 января, эта дата выбрана по инициативе бойцов. 16 января 2015 года в ДАП начались последние ожесточенные бои, а 19 января боевики подорвали новый терминал. Аэропорт перестал существовать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter