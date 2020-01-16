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Не оправдал доверия: чиновника ВСУ, предлагавшего дружить с боевиками, проверили на «детекторе лжи»
Полковника Алексея Ноздрачева, ставшего известным после скандального высказывания о «реинтеграции» украинской и российской армий, понизили в должности. Об этом Военная служба правопорядка в ВСУ сообщает в Facebook.
Завершено служебное расследование по заявлениям Ноздрачева, которые выходят за пределы его служебных обязанностей. Офицер предоставил объяснения и прошел проверку на полиграфе. Происшествие тщательно изучили специалисты военной контрразведки СБУ.
Расследование установило, что постороннего влияния на полковника Ноздрачева не было, но он грубо нарушил требования нормативно-правовых актов. Решено привлечь Ноздрачева к дисциплинарной ответственности и понизить в должности — отстранить от руководства Управлением гражданско-военного сотрудничества ВС Украины.
Ранее сообщалось, что полковник Ноздрачев признал свою ошибку.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.