Украина

Не оправдал доверия: чиновника ВСУ, предлагавшего дружить с боевиками, проверили на «детекторе лжи»

Полковника Алексея Ноздрачева, ставшего известным после скандального высказывания о «реинтеграции» украинской и российской армий, понизили в должности. Об этом Военная служба правопорядка в ВСУ сообщает в Facebook.

Завершено служебное расследование по заявлениям Ноздрачева, которые выходят за пределы его служебных обязанностей. Офицер предоставил объяснения и прошел проверку на полиграфе. Происшествие тщательно изучили специалисты военной контрразведки СБУ.

Расследование установило, что постороннего влияния на полковника Ноздрачева не было, но он грубо нарушил требования нормативно-правовых актов. Решено привлечь Ноздрачева к дисциплинарной ответственности и понизить в должности — отстранить от руководства Управлением гражданско-военного сотрудничества ВС Украины.

Ранее сообщалось, что полковник Ноздрачев признал свою ошибку.

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