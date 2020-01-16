"Слуги народа" определились в вопросе отставки правительства Гончарука

Украина

Фракция «Слуга народа» определилась относительно возможной отставки правительства премьер-министра Алексея Гончарука, «слив» пленок с якобы голосом которого был организован в Сети накануне.

Результаты сигнального голосования во фракции за отставку главы Кабмина показали, что фракция однозначно высказалась в поддержку работы нынешнего Кабмина, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передают Украинские новости.

«Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, — ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего… (нет поддержки, — ред.)», — заявил Арахамия.

В комментарии журналистам в парламенте Арахамия сказал, что считает слитые в сеть аудиозаписи с голосом, похожим на голос премьера, монтажом.

«Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции..» — цитирует главу фракции «Слуга народа» агентство «Укринформ».

Напомним, 15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой относительно того, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также «примитивное понимание экономических процессов» Зеленским.

Позже появились вторая и третья части записи, после чего премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Управление государственной охраны Украины официально заявило, что информация о том, будто бы появившиеся в сети аудиозаписи с якобы совещания, проходившего у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, «слила» ГСО, не соответствует действительности.

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