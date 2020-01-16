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Украина

Скандал с «прослушкой» Гончарука: в ГСО сделали важное заявление

12:38 16 января 2020 550
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Управление государственной охраны Украины официально заявило, информация, что появившиеся в сети аудиозаписи с якобы совещания, проходившего у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, «слила» ГСО — не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана», — подчеркивается в сообщении.

Также указывается, что непроверенная манипулятивная информация из сомнительных источников дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук выступил с видеообращением по поводу «кассетного скандала». Он рассказал об основных экономических достижениях страны, о борьбе с коррупцией и заявил: «Вам нас не испугать!»

Фото: Delo.ua

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