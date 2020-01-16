- 12:51 Женщина устроила стриптиз в аэропорту Майами, раздевшись догола
- 12:47 Призыв в армию 2020: Зеленский утвердил сроки
- 12:45 Зеленский отложил децентрализацию: что произошло
- 12:38 Скандал с «прослушкой» Гончарука: в ГСО сделали важное заявление
- 12:24 В Сумах 75-летняя женщина едва не погибла под грудой мусора в собственной квартире: в сеть попало жуткое видео
- 12:20 Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы (карты)
- 12:05 Рада приняла новый закон о среднем образовании: что изменится
- 12:03 Хозяйка кота запретила соседке его кормить: судебные издержки составили 26 тысяч долларов
- 12:02 «Увидев, как дети подожгли гранату, растолкал их и едва успел закрыть собой девочку»
- 11:48 Торговали гражданством Румынии: в Украине разоблачили деятельность аферистов
- 11:46 "Пуля разорвала плечевую артерию": в Днепре спасли раненого вражеским снайпером бойца ВСУ
- 11:41 Пол Маккартни стал первым в истории музыкантом-миллиардером: как это было
Скандал с «прослушкой» Гончарука: в ГСО сделали важное заявление
Управление государственной охраны Украины официально заявило, информация, что появившиеся в сети аудиозаписи с якобы совещания, проходившего у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, «слила» ГСО — не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана», — подчеркивается в сообщении.
Также указывается, что непроверенная манипулятивная информация из сомнительных источников дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины.
Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук выступил с видеообращением по поводу «кассетного скандала». Он рассказал об основных экономических достижениях страны, о борьбе с коррупцией и заявил: «Вам нас не испугать!»
Фото: Delo.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?