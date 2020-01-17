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Тот еще гусар! Автор музыки к фильму «Д’Артаньян и три мушкетёра» женится в восьмой раз, на молодой любовнице

Известный композитор Максим Дунаевский, автор музыки к фильмам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карнавал», «Зелёный фургон», «Мэри Поппинс, до свидания!» и многим другим на днях праздновал свое 75-летие.

И «отметить юбилей» Дунаевский решил довольно своеобразно — он разводится с седьмой женой, которая моложе его на 30 лет, и готов жениться в восьмой раз. Об этом он рассказал в эфире одного из российских телеканалов, передает КП.

Оказывается, Дунаевский сам подал на развод с 47-летней Мариной Рождественской. Они прожили 20 лет, были обвенчаны. В 2002 году Марина родила от артиста дочь Полину. Композитор также удочерил дочь Рождественской от прошлого брака, Марию.

«Наша с Мариной совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — заявил композитор.

Несмотря на развод, Максим Исаакович с теплотой вспомнил то время, когда познакомился с Рождественской. Тогда ей было 25 лет.

«Я чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым. Марина при знакомстве не знала, что она станет моей седьмой женой. Она прошла проверку временем», — отметил музыкант.

Дунаевский признался, что сейчас в его жизни есть близкий человек — музыковед по имени Алла. Ведущий спросил артиста, сделает ли он новой возлюбленной предложение. «Ну посмотрим. Вы от меня сейчас хотите услышать «да». Хорошо, скажу: «Да!» — заявил Дунаевский.

Напомним, что Максим Дунаевский был женат 7 раз. Его жены: Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, актриса Наталья Андрейченко, манекенщица Ольга Данилова, Ольга Шеронова, Марина Рождественская. Сын от брака с актрисой Натальей Андрейченко, Дмитрий (род. 1982) проживает в Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный российский юморист Евгений Петросян, который со скандалами развелся с женой Еленой Степаненко после 33 лет брака, связал себя узами брака. После долгих лет тайных отношений он женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Пара официально оформила отношения в начале декабря прошлого года.

На фото: Максим Дунаевский с нынешней женой Мариной

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