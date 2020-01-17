Икона с ликом Юлии Началовой: художник Никас Сафронов получил странный заказ

Шоу-бизнес

Российский художник Никас Сафронов, сын которого недавно «прославился» тем, что застрял в унитазе не самолете, рассказал, что некий олигарх попросил его нарисовать икону с лицом трагически скончавшейся в марте 2019 года певицей Юлией Началовой.

По словам Никаса, подобный заказ сначала очень удивил его, однако потом клиент, имя которого живописец решил оставить в секрете, объяснил, что он является большим поклонником таланта Началовой, пишет сайт «Дни.ру».

По убеждению заказчика, певица должна быть изображена на иконе рядом со Святой Марией и Святой Анной. При этом художник отметил, что бизнесмен пообещал заплатить ему внушительную сумму денег за проделанную работу.

Сафронов признался, что слышал о том, что многие поклонники творчества Юлии Началовой воспринимают ее святой, однако считал это слухами, раздутыми в прессе. Однако, как оказалось, такие поклонники певицы существуют и они готовы платить за то, чтобы канонизировать ее.

«Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно, считал это раздутым журналистами скандалом», — заметил Никас Сафронов.

При этом Никас Сафронов заявил, что приступит к работе только после того, как посоветуется со священником. Также он попросил окружающих высказать свое мнение насчет такого заказа, ведь вполне возможно, что ему не нужно приступать к подобной работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хотя врачи назвали официальную причину смерти Юлии Началовой — сепсис, который развился из-за раны ноге, а также хронические болезни, поклонники считают, что на талантливую певицу навела порчу завистливая подруга. Якобы Началова обращалась за помощью к ясновидящей, а та объяснила причину постоянных недомоганий певицы и в мельчайших подробностях описала женщину, которая навела порчу. В тусовке говорят, что описание совпало с обликом близкой подруги Юлии, с которой она работала долгие годы, и называла ее «сестричкой». После услышанного Юля якобы разорвала с ней отношения и не общалась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter