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"Худеть не собираюсь": застрявший в унитазе самолета 242-килограммовый сын художника Сафронова отказался от диеты
29-летний сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, вес которого достигает около 242 килограмм, сознательно отказался от диет.
Такое признание он сделал в комментарии изданию «Стархит».
По словам музыканта, его похудение не имеет смысла, ведь и без этого он выглядит очень привлекательно и не доставляет дискомфорта окружающим. Более того: он допускает, что в ближайшем будущем сможет жениться.
«Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью никому при этом не мешая своими габаритами», — сказал Затравкин журналистам.
Он также рассказал, что в городе пользуется только такси, а не общественным транспортом, а в самолете берет два места.
Сейчас пианист планирует свой отдых в Занзибаре. По его словам, отдых поможет ему прийти в себя после недавней неприятной ситуации в самолете.
В самолетах, если оказывается не в бизнес-классе, берет сразу два места.
Напомним, что инцидент с унитазом произошел в конце ноября прошлого года. Затравкан зашел в кабинку туалета в самолете, сел на унитаз и нажал кнопку слива, после чего его присосало к стульчаку, поскольку туалет работает на вакуумном принципе. Пытаясь высвободиться, Затравкин засунул руку под какую-то панель и там застряла и рука. После этого он попросил о помощи. Кто-то из пассажиров заснял момент вызволения музыканта из туалета и выложил в сеть. После этого на Затравкина посыпались обвинительные сообщения в Интернете. Его буквально затравили.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Никас Сафронов рассказал, что совсем недавно Лука весил всего 73 килограмма, но затем стремительно набрал 162 кило. По словам Сафронова, лишний вес у сына вовсе не из-за того, что он постоянно ест. У Луки нарушен гормональный фон. Художник очень волнуется за наследника.
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