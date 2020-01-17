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Ястремская сыграет в финале турнира в Австралии (видео)
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом женском рейтинге, вышла в финал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом 782 900 долларов.
В полуфинале наша соотечественница встречалась с белоруской Ариной Соболенко (12-я). В двух предыдущих очных встречах — в 2017-м в Санкт-Петербурге и в 2019-м в Страсбурге — успех сопутствовал украинке.
На этот раз поединок получился напряженным. В первом сете все решила единственная ошибка, допущенная Соболенко на своей подаче, а судьба партии определялась на тай-брейке, в котором крепче нервы оказались у украинки. В итоге, 6:4, 7:6 (4) — победа нашей соотечественницы, которая стала для Даяны на нынешнем турнире уже третьей (!) над соперницей из топ-20 мирового рейтинга.
«У меня было очень хорошее межсезонье. Мы поработали над многими элементами, думаю, что сейчас я пожинаю плоды. Не знаю, почему именно на этом турнире. Думаю, Брисбен был тем турниром, где мне нужно было все почувствовать самой (там Ястремская вылетела уже в первом круге от Кики Бертенс из Нидерландов. — Авт.). Здесь же я по-настоящему в каждом матче чувствую, что играю лучше и лучше. Каждый матч я стараюсь проводить настолько хорошо, насколько могу. И теперь я в финале», — поделилась теннисистка своими эмоциями после матча.
Выйдя в финал, Ястремская уже заработала 78 160 долларов призовых и теперь в решающем матче поборется за трофей с победительницей пары Эшли Барти (Австралия, 1-я) — Даниэль-Роуз Коллинз (США, 27-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская обыграла в Австралии победительницу трех турниров «Большого шлема» немку Кербер.
Фото Jimmie 48
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.