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Украина

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

9:40 17 января 2020 176
зеленский гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Заявление Гончарук написал 17 января. Глава правительства подтвердил, что его решение связано с недавними «сливами» информации с важных переговоров между топ-чиновниками.

Офис президента пока не сообщил, когда будет рассмотрено прошение об отставке Гончарука.

Напомним, правительство Гончарука приступило к работе 29 августа 2019 года. После того, как в сеть попали аудиозаписи с, как утверждается, внутриправительственных переговоров и был констатирован провал экономической политики, во фракции «Слуга народа» подняли вопрос об отношении к смене правительства. Сигнальное голосование показало, что фракция поддерживает работу нынешнего Кабмина.

Фото Офис президента Украины

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