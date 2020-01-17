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Зеленский получил заявление Гончарука об отставке
Президент Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Заявление Гончарук написал 17 января. Глава правительства подтвердил, что его решение связано с недавними «сливами» информации с важных переговоров между топ-чиновниками.
Офис президента пока не сообщил, когда будет рассмотрено прошение об отставке Гончарука.
Напомним, правительство Гончарука приступило к работе 29 августа 2019 года. После того, как в сеть попали аудиозаписи с, как утверждается, внутриправительственных переговоров и был констатирован провал экономической политики, во фракции «Слуга народа» подняли вопрос об отношении к смене правительства. Сигнальное голосование показало, что фракция поддерживает работу нынешнего Кабмина.
Фото Офис президента Украины
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..