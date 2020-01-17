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Пушилин признал, что работать честно "на благо ДНР" просто некому
Главарь «ДНР» Денис Пушилин дал интервью пропагандистскому сайту «Русская весна», где признался, что в непризнанной республике все отнюдь не так благополучно.
На вопрос, чему его научил «год, проведенный на посту главы «ДНР», бывший МММ-щик ответил, мол, «не питал иллюзий, что изменения к лучшему наступят мгновенно». И добавил: «Увы, зависимость социально-экономических показателей от политической воли (несколькими абзацами выше он заверял, что политическая воля у него есть.- Авт.) далеко не линейная».
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Пушилин объяснил провалы своего руководства так: «Кроме очевидных сдерживающих факторов, таких как продолжающийся военный конфликт, непризнанность республики, количество проблем на каждом, какое ни возьми, производстве, есть и другие: неготовность государственной системы к быстрым переменам, отсутствие квалифицированных кадров, умеющих принимать ответственные решения в условиях постоянных вызовов, недостаток компетентных чиновников, для которых честное служение своему народу превыше всего».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированных территориях Донбасса существенно увеличилось количество боевиков-дезертиров.
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