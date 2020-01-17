24.05 / 24.32 26.65 / 27.07
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пушилин признал, что работать честно "на благо ДНР" просто некому

10:55 17 января 2020 560
Пушилин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин дал интервью пропагандистскому сайту «Русская весна», где признался, что в непризнанной республике все отнюдь не так благополучно.

На вопрос, чему его научил «год, проведенный на посту главы «ДНР», бывший МММ-щик ответил, мол, «не питал иллюзий, что изменения к лучшему наступят мгновенно». И добавил: «Увы, зависимость социально-экономических показателей от политической воли (несколькими абзацами выше он заверял, что политическая воля у него есть.- Авт.) далеко не линейная».

Читайте также: Главари «ДНР» решили пересчитать своих пенсионеров

Пушилин объяснил провалы своего руководства так: «Кроме очевидных сдерживающих факторов, таких как продолжающийся военный конфликт, непризнанность республики, количество проблем на каждом, какое ни возьми, производстве, есть и другие: неготовность государственной системы к быстрым переменам, отсутствие квалифицированных кадров, умеющих принимать ответственные решения в условиях постоянных вызовов, недостаток компетентных чиновников, для которых честное служение своему народу превыше всего».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированных территориях Донбасса существенно увеличилось количество боевиков-дезертиров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер