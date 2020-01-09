Украина

По распоряжению Пушилина в ОРДО стали задерживать людей с паспортами Украины: что происходит

В ОРДО задерживают людей с украинскими паспортами. Об этом пишут местные жители в соцсетях. Несмотря на то, что оккупанты с трибуны «МВД ДНР» (так называемого «министерства внутренних дел ДНР») обещали не препятствовать передвижению по улицам ОРДО людей с паспортами Украины, праздничная отмена комендантского часа действительно оказалась «счастьем не для всех».

Задерживали людей и доставляли их в «полицию ДНР» не только во время комендантского часа, а даже просто средь бела дня. А у тех, кто не имел так называемого «паспорта ДНР», требовали показать талончик с номером в очереди на его получение.

Вот что пишут местные жители в соцсетях:

«Скачал в закрытой группе «О паспортах Украины в ДНР»: «Редакция dontel до последнего обходила стороной вопрос проверок, задержаний и угроз при отсутствии документов ДНР из-за недоверия источникам. Пока тема не коснулась лично одного из администраторов канала.

6 января, чуть позже 20 часов, я с товарищами (4 парня, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города республики. Автомобиль «Лада 2110» без опознавательных знаков «полиции» подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не предъявив удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с «паспортами ДНР» были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел… Там находились еще 4 человека. «Вас тоже из-за паспорта?» — засмеялся один.

Мы попросили сотрудников МВД показать указ, на основе которого мы задержаны, должны здесь находиться и предоставлять свои личные данные. Обсудив это с начальством, старший сержант ответил: «Указ внутренний, показывать его мы не можем». Хотя ранее, в пути, на это требование нам отвечали, что «бумага висит в отделении, почитаете там сами».

Я: «На каком основании?»

Полиция: «Паспорт Украины сейчас не подходит для удостоверения личности в ДНР».

Вот еще один комментарий из соцсети:

«С Новым годом! Люди, как у вас дела с ночными прогулками с украинским паспортом? В Макеевке и в Донецке забирают людей, у кого нет паспорта «ДНР"/РФ, откатывают пальчики, смотрят телефон и отпускают, протоколы не составляют, но все же приятного мало».

Происходящим горячо возмущаются даже те, кто поддерживает оккупантов.

Самые активные звонили на «горячую линию «МВД ДНР», и им подтвердили, что граждан Украины будут задерживать и доставлять в райотделы «полиции ДНР», где у них снимут отпечатки пальцев, внеся вместе с двумя фото (в профиль и анфас) в полицейскую базу данных. Аудиозапись разговора выложили в форуме жителей ОРДО в сети «ВК». Приводим ее с некоторыми сокращениями:

— Мне хотелось бы узнать, может быть, можно мне как-то без задержания, спокойно передвигаться по городу? — житель оккупированного Донецка.

— Нет, конечно. Зона боевых действий, — «полицейский ДНР», ответивший на звонок на «горячую линию».

— Ну так у меня же есть документ, удостоверяющий личность…

— Распоряжение «главы государства». Это будет теперь постоянно. Пока «граждане ДНР», которые проживают здесь, все не получат паспорта «ДНР».

— То есть, пока я не получу «паспорт ДНР»…

— Пока граждане ДНР, которые проживают здесь, не получат «паспорта ДНР».

— То есть граждане, у которых нету «паспорта ДНР»…

— Если вы придерживаетесь гражданства Украины, то можете выезжать туда и там проживать. «Граждане ДНР» 90 процентов получили паспорта и проживают в «ДНР».

Теперь даже самые лояльно настроенные к оккупантам жители ОРДО убедились в том, что задержание на улице людей просто за то, что у них нет «паспорта ДНР», это не фейк.

В комментариях люди пишут и о других случаях задержания тех, кто не имеет «документов республики». А также о том, что количество якобы получивших «паспорта» фейковой республики «полицейский ДНР» явно завысил.

А другие комментаторы, также подвергавшиеся задержанию из-за отсутствия фейкового «паспорта», сообщили, что облава на жителей ОРДО вызвана еще и желанием обосновать бесконечное продление комендантского часа, который существует на оккупированных территориях уже более пяти лет.

В «полиции ДНР», куда попал один из администраторов группы жителей ОРДО в социальной сети «ВК», честно признались, что распоряжение «главы государства» было устным.

Источники, близкие к главарям «ДНР», пишут, что 8 января заседание коллегии так называемого «МВД ДНР» было отменено из-за того, что праздники прошли, так сказать «не продуктивно». В ходе полицейских облав в застенках оккупантов не прибавилось «шпионов», а на штрафплощадках не появилось того количества машин с украинскими номерами, которого бы жаждал «министр» упомянутого «МВД ДНР» Алексей Дикий, который даже в своем кругу известен под кличкой «Зверь».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что донецкий физик-ядерщик попал в застенки оккупантов, потому что выступал против оккупации и отказался служить в «армии» террористов.

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