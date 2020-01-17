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Украина

Настоящий цирк: в сети бурно обсуждают историю с неправильной отставкой Гончарука

11:05 17 января 2020 464
Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

В сети бурно обсуждают заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, который передал его президенту Владимиру Зеленскому, для того, чтобы тот, в свою очередь, передал его в парламент.

Уже появилась масса шуток и фотожаб как по поводу самой подачи заявления Гончарука, так и по содержанию документа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гончарук написал заявление об отставке вскоре после того, как в сеть выложили аудиозаписи, якобы сделанные на совещании премьер-министра с руководством экономического блока правительства и Нацбанка.

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