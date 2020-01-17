- 11:54 Художница вместе с этнографами, музыканты и волонтерами организовала традиционные поздравления для жителей зоны отчуждения
- 11:43 Макгрегор — Серроне: прогнозы букмекеров на супербой UFC
- 11:41 Кайя Гербер под давлением родителей рассталась с бойфрендом из-за его «психической нестабильности»
- 11:32 Названо имя военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера
- 11:32 Отставка Гончарука и катастрофа "Боинга" в Иране: онлайн-трансляция заседания Рады 17 января
- 11:20 Легкие блюда на Крещение: салаты, индейка и галушки с пармезаном
- 11:15 "Предстоит операция": Алла Мазур рассказала, как лечится от рака
- 11:13 ВР разрешила привлекать внебюджетное финансирование для дорожной отрасли, — советник премьера Юрий Голик
- 11:05 Настоящий цирк: в сети бурно обсуждают историю с неправильной отставкой Гончарука
- 10:56 Путин — это навсегда: россиянам дали неутешительный прогноз
- 10:55 Пушилин признал, что работать честно "на благо ДНР" просто некому
- 10:46 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
Настоящий цирк: в сети бурно обсуждают историю с неправильной отставкой Гончарука
В сети бурно обсуждают заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, который передал его президенту Владимиру Зеленскому, для того, чтобы тот, в свою очередь, передал его в парламент.
Уже появилась масса шуток и фотожаб как по поводу самой подачи заявления Гончарука, так и по содержанию документа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гончарук написал заявление об отставке вскоре после того, как в сеть выложили аудиозаписи, якобы сделанные на совещании премьер-министра с руководством экономического блока правительства и Нацбанка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!