Украина

Отставка Гончарука и катастрофа "Боинга" в Иране: онлайн-трансляция заседания Рады 17 января

В пятницу, 17 января, в Верховной Раде Украины был запланирован час вопросов к правительству, но в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, члены Кабмина находились в Офисе президента на консультациях.

В парламент пришел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который рассказал народным депутатам о расследовании обстоятельств катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране. Позже в Раду пришел Кабмин во главе с Гончаруком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента подтвердили получения заявления Гончарука об отставке.

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