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Отставка Гончарука и катастрофа "Боинга" в Иране: онлайн-трансляция заседания Рады 17 января
В пятницу, 17 января, в Верховной Раде Украины был запланирован час вопросов к правительству, но в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, члены Кабмина находились в Офисе президента на консультациях.
В парламент пришел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который рассказал народным депутатам о расследовании обстоятельств катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране. Позже в Раду пришел Кабмин во главе с Гончаруком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента подтвердили получения заявления Гончарука об отставке.
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