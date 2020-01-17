Заявление не поступало: Гончарук выступил с трибуны Верховной Рады (видео)

Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после подачи заявления об отставке президенту Владимиру Зеленскому пришел в парламент и выступил перед народными депутатами.

Глава Кабмина заявил, что правительство продолжит работать в штатном режиме, пока президент не примет «политическое решение». По словам Алексея Гончарука, его заявление было написано на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова. Последний же заявил, что в парламент заявление об отставке не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента сообщили, что получили заявление Алексея Гончарука. Когда его рассмотрят — не известно.

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