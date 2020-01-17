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Украина

В госпитале умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: в сети показали его фото

13:46 17 января 2020 100
Анатолий Матвиюк
Инф. «ФАКТОВ»

В военном госпитале в Днепре 15 января умер военнослужащий Анатолий Матвиюк из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В тот же день на Донбассе от пули снайпера погиб боец 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка старший солдат Алексей Кучкин.

Об этом в Twitter сообщает Aphareus. Сообщается, что причиной смерти участника АТО и операции Объединенных сил стала пневмония и инфаркт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января на Донбассе от пули снайпера погиб боец 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев — водитель, старший солдат Игорь Химичук.

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