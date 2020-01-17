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- 15:45 Займитесь делом: Малюська разозлил сеть постом об отставке Гончарука
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Займитесь делом: Малюська разозлил сеть постом об отставке Гончарука
Министр юстиции Денис Малюська решил оригинально поддержать премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего заявление об отставке, разместив пост в социальных сетях с забавной фотографией, но нарвался на жесткую критику.
«Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства. И да, поддерживаю Алексея Гончарука, он — лучший премьер в истории Украины», — таким комментарием министр сопроводил фото, на котором видна лишь рука человека, находящегося, похоже, под столом.
Под этим постом интернет-пользоватили оставили массу жестких комментариев, припоминая министру и его заявление о низкой зарплате.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Малюська назвал высокую зарплату топ-чиновников «профессиональной необходимостью» и платой за риски.
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