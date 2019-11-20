«На секунду отвернулась — и сына украли»: шокирующие подробности похищения младенца в Коцюбинском

Происшествия

В поселке Коцюбинское под Киевом похитили младенца. 23 октября 2019 года информация об этом случае всколыхнула многих. Сообщалось, что ЧП произошло на одной из центральных улиц поселка, возле почтового отделения. Мать трехмесячного мальчика дала подержать ребенка своей знакомой, которая представилась волонтером и пришла на почту вместе с ней. Взяв малыша на руки, знакомая незаметно исчезла. Найти ребенка полицейским удалось через несколько часов. В квартире у похитительницы младенец лежал в заблаговременно приготовленной для него детской кроватке. Рядом были детские вещи, игрушки и подгузники. Похитительница сначала пыталась убедить полицейских в том, что это ее ребенок, но потом признала свою вину. Сейчас, спустя почти месяц после произошедшего, стали известны шокирующие подробности этого дела. Оказалось, что преступница сама была беременна, но за полгода до похищения потеряла своего ребенка. Родным (и даже мужу, с которым жила) в том, что у нее случился выкидыш, не призналась и до последнего врала, что ждет ребенка. Потом якобы поехала в роддом, позвонила родственникам и сказала, что родила мальчика. А на следующий день украла чужого малыша.

«Эта женщина не вызвала у меня никаких опасений»

Сейчас суд отпустил похитительницу ребенка под ночной домашний арест. Маму младенца, 19-летнюю Елену Тужикову, такая мера пресечения не устраивает. Она все еще боится, что похитительница решит довести свой умысел до конца. По словам Елены, она была знакома с этой женщиной всего один день. И, конечно, не догадывалась, что она совсем не та, за кого себя выдавала.

— Мне она представилась Катей, хотя на самом деле у нее другое имя, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Тужикова. — Она нашла меня через соцсети, мой номер телефона ей дали волонтеры. Я состою в группе, где люди обмениваются информацией о многодетных семьях, помогают детям и так далее. 23 октября около 9 часов утра эта женщина позвонила мне. Она представилась волонтером и сказала, что хотела бы отдать мне детскую кроватку и коляску. Я сказала, что у нас все это есть. Но вспомнила, что по соседству живет семья, которой эти вещи пригодились бы. Катя (тогда я думала, что ее так зовут) ответила, что в таком случае она хочет помочь этой семье. И мы договорились встретиться.

На встречу Елена Тужикова пришла вместе с ребенком. А волонтер приехала на сером «Ланосе», водителя которого представила как своего мужа (позже выяснилось, что это был таксист).

— Я думала, мы с ней просто выпьем где-то кофе, я дам ей контакты семьи, которой нужна помощь, — продолжает Елена. — Но Катя начала буквально напрашиваться ко мне домой. Мол, она хочет знать, куда в следующий раз можно будет подъехать и оставить вещи (кстати, я еще тогда не поняла, почему она сразу не взяла обещанные коляску и кроватку). Зря я согласилась. Но эта женщина не вызвала у меня никаких опасений. Водитель «Ланоса» помог мне сложить в машину коляску, и мы поехали.

Когда мы с этой женщиной пили кофе у меня дома, она расспрашивала меня о семье, которой хотела помочь. А мимоходом задавала вопросы и о моем ребенке. В этом разговоре она произнесла одну странную фразу, которая должна была меня насторожить: «Я давно вас искала и к этому готовилась». Я спросила, что она имеет в виду. «Ну, я давно искала под Киевом девушку, вместе с которой могла бы помогать другим», — ответила Катя.

— Она что-то рассказывала о себе? Не говорила, есть ли у нее дети?

— Сказала, что у нее есть семилетний сын. Говорила, что волонтер, что помогает дому малютки и еще каким-то организациям. А когда я обмолвилась, что сама из Луганской области, Катя сказала, что добровольно ездила в зону АТО как медсестра. Меня это впечатлило.

Я разрешила ей подержать своего ребенка. Даже предложила позвать на кофе ее мужа, который остался в машине. Но она махнула рукой: «Нет, моему мужу лишь бы покурить».

Выпив кофе, Катя предложила поехать в детский магазин. Сказала, что хочет купить подарок для семьи, которой будет помогать. Я хотела пойти с коляской — мне в тот день еще нужно было зайти на почту. Но Катя уговорила меня коляску не брать. «Зачем, если мы на машине? — сказала она. — Мы подвезем тебя куда нужно». В результате я поехала с ребенком на руках. Мы действительно зашли в магазин, где продавались детские вещи. Катя смотрела товар, даже что-то выбрала. Но так ничего и не купила. «А давайте лучше сначала на почту заедем, — предложила она. — Потом уже что-то купим. Чего мы будем с пакетами тягаться?»

Мы поехали на почту. Сын тем временем уснул. Катя предложила мне оставить ребенка в машине: мол, она за ним присмотрит. Я отказалась и, взяв малыша на руки, пошла на почту. Катя — со мной. Но перед тем, как подойти к окошку, я все же передала Кате ребенка, чтобы мне было удобнее расписаться в квитанции. Отвернулась буквально на минуту. Оборачиваюсь и вижу, что нет ни Кати, ни ребенка! Я подумала, что Катя вышла из почтового отделения. Но на улице ее тоже не было! Как и «Ланоса», который должен был нас ждать. Я начала ей звонить, но Катин телефон уже был отключен. Тогда вызвала полицию и набрала мужа.

«Не исключаю, что она следила за мной в соцсетях. Я вела в Instagram дневник сына, выставляла его фотографии…»

Муж Елены Геннадий в тот момент был на работе и не знал, что жена встречалась с каким-то волонтером.

— Когда Лена сказала, что нашего Дениса украли, я тут же приехал на место, где это произошло, — вспоминает Геннадий. — Пока жена давала полицейским более детальные показания, мы с одним из сотрудников полиции стали разыскивать камеры видеонаблюдения. Нам повезло: именно записи с установленных в одном из магазинов камер дали возможность отследить автомобиль, а потом найти и эту женщину.

— Мужчина, который был за рулем «Ланоса», сказал, что он водитель такси и эту Катю видел впервые в жизни, — вспоминает Елена. — Но я не понимаю, почему его не насторожило то, что эта женщина куда-то увезла чужого ребенка. Он не мог не понять, что ребенок мой. Когда Дениска плакал, именно я в машине его успокаивала, называла сыном…

О том, что нашего сынишку нашли, мы узнали в тот момент, когда сотрудники полиции в нашем доме снимали отпечатки пальцев с вещей, к которым прикасалась похитительница. У меня началась истерика, я чуть не потеряла сознание… Мы вместе с полицейскими поехали в квартиру, где жила похитительница. Когда зашли, я старалась держать себя в руках, чтобы не напугать ребенка. Сразу его покормила… Он был жив и здоров, а это главное.

По словам Елены, похитительница успела ее сына переодеть.

— На нем был комбинезон, который я заметила, еще когда мы ехали в машине, — говорит Елена. — У похитительницы был с собой пакет, где лежали этот комбинезон и одеяло. Я тогда подумала, что она отдаст пакет семье, к которой мы собирались ехать. Но оказалось, она заранее планировала преступление, тщательно подготовилась.

— Вы точно с ней раньше не встречались?

— Нет. Я никогда ее не видела. Но не исключаю, что она за мной следила. Могла увидеть меня в соцсетях. Я вела в Instagram дневник своего сына, выставляла его фотографии. Больше так делать не буду. Первую неделю после случившегося у меня не было молока. Ребенок, который всегда был очень спокойным, стал нервным, кричал по ночам… Сейчас все постепенно приходит в норму. Что касается похитительницы, то ее, как я уже говорила, отпустили под ночной домашний арест.

Что известно о похитительнице? Ей 26 лет, она замужем, живет на съемной квартире в Киеве. Родители живут в Бердичеве Житомирской области. Детей у молодой женщины нет. Вскоре после задержания она сказала полицейским, что была беременна, но потеряла ребенка. Все это время похитительница не шла на контакт с журналистами и только неделю назад впервые дала комментарии в студии ток-шоу «Касается каждого». Женщина плакала, извинялась и говорила, что «не понимала, что делает».

«Не думала, что совершаю преступление. Просто хотела показать своему мужу ребенка»

— Мы с мужем ждали ребенка, — рассказала в эфире похитительница. — Думали, что будет мальчик. Уже купили игрушки, кроватку… Я представляла, как буду в эту кроватку укладывать ребенка… У нас уже и коляска была, и памперсы, и детское питание… В эту кроватку я и положила ребенка, которого привезла. Он сначала спал, потом проснулся. Хотела показать ребенка мужу, и все. А после этого собиралась… отвезти его назад.

С Еленой мы познакомились через группу в «Вайбере». Я ей позвонила, мы договорились о встрече. Сказала, что привезу детские вещи. Она сказала, что ей вещи не нужны, и предложила передать их другой женщине. Мы встретились, должны были поехать в ту семью. По дороге Елене нужно было на почту. Там была большая очередь, и она передала мне ребенка, чтобы я его подержала. И тут мне пришла в голову такая глупая идея… Я взяла ребенка, подошла к машине и сказала водителю: «Поехали». Мы поехали по адресу, где я проживала. В тот момент, а потом еще несколько дней вообще не понимала, что со мной происходит.

На вопрос, когда именно потеряла своего ребенка, женщина не ответила. И повторила, что хотела младенца вернуть:

— Я не думала, что совершаю преступление… Да, я обманывала своих родных. Маму, мужа… Говорила им, что беременна. Но все потому, что боялась потерять своего мужа. Таких отношений, как с ним, у меня еще ни с кем не было. У меня были сложные отношения с моим бывшим мужем (в 2014 году женщина вышла замуж за бойца батальона «Айдар», о чем сообщали СМИ. — Авт.). Он поднимал на меня руку. Я уже и не надеялась встретить кого-то, кто принимал бы меня такой, как я есть. Но нашла человека, который меня поддерживает, не обижает… Просто хотела показать ему ребенка. Понимала, что сказать правду придется, но… Хотела вернуть ребенка, а потом приехать и все рассказать мужу.

Из того, что рассказали муж и мать похитительницы, создается впечатление, что они не очень интересовались жизнью женщины и ее беременностью.

— Жена действительно была беременна, — сказал муж похитительницы. — Я лично видел снимки с УЗИ. На вопрос, почему такой маленький живот, она отвечала, что плод маленький, а у нее широкий таз. У меня никогда не было детей, поэтому я не очень-то в этом разбираюсь… Я с ней на УЗИ не ходил. Но она каждый раз говорила, что все в порядке.

Отсутствие живота, как ни странно, не насторожило мужчину даже тогда, когда его жена якобы была на девятом месяце беременности.

— 19 или 20 октября жена поехала в роддом номер три, — сообщил мужчина. — Она поехала одна, но я каждый день к ней туда приходил. Правда, встречались мы не в самом роддоме, а на улице. Жена говорила, что все хорошо, прошла все обследования. 22 октября она позвонила мне около полудня и сказала, что у нее начинаются роды, что отошли воды. А часов в шесть вечера сообщила, что родила мальчика. В роддом не поехал, потому что жена сказала, что меня туда не пустят. Я ей верил, она не давала повода в чем-либо сомневаться.

Мама похитительницы тоже была уверена, что ее дочь благополучного родила.

— Выходит, что она девять месяцев нам врала! — заявила в студии женщина. — Я живу в Бердичеве, дочка — в Киеве. Но мы иногда виделись, и она показывала мне снимки с УЗИ… Последние два-три месяца, правда, ее не видела. Но мы созванивались, и она говорила, что все в порядке. Вечером 22 октября дочка позвонила и сообщила, что родила. Даже отправила нам фотографии младенца. Но я заподозрила, что что-то не так. Ребенок был большой, явно он не только что родился. Я перезвонила ей и спросила: «Что происходит? Это же не твой ребенок!» Дочь бросила трубку и отключила телефон. Я хотела тут же приехать, но не получилось из-за работы. А на следующий день позвонил зять и сказал, что она украла чужого ребенка…

Адвокат похитительницы Диана Дрыжакова сообщила «ФАКТАМ», что ее подзащитная действительно в свое время была в зоне АТО, а, вернувшись оттуда, посещала психолога:

— У нее было диссоциативное расстройство (заболевание, которое характеризуется нарушениями сознания, памяти, чувства личностной идентичности. — Авт.). Клиентка рассказала мне, что потеряла ребенка на раннем сроке — меньше чем через три месяца после зачатия. Это стало для нее огромным стрессом, который только усугубил психическое состояние. Когда ее нашли сотрудники полиции, она до последнего утверждала, что это ее ребенок. Она говорит, верила, что так и есть. Все это должна пояснить психиатрическая экспертиза, которая уже проводится.

Если вина и вменяемость женщины будут доказаны, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе мужчина, который воюет с женой из-за прав опеки над 7-летним сыном и удерживает ребенка силой, с кувалдой и ружьем напал на общественников и журналистов. А в Днепре спецназ освободил похищенную 12-летнюю девочку (фото, видео).

На фото в заголовке Елена Тужикова с ребенком. Фото «Информатор»



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