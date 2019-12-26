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Идиллия: Вера Брежнева впервые за долгое время показала фото с мужем

10:35 26 декабря 2019 543
Вера Брежнева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, которая ранее показала редкое семейное фото с мамой и сестрами, порадовала поклонников очередным снимком. Впервые за долгое время она опубликовала в Instagram нежное фото с мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе. Тем самым певица дала понять злопыхателям, что в их семье все хорошо. Вместе с любимым она встретит Новый за семейным столом.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное — понять, чем. Из последних опросов — топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!» — написала она и добавила, что личную встречу выиграли ее родные.

Напомним, в последнее время возникли слухи о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Композитору приписали роман с его подопечной Эрикой Герцег. Вера устала опровергать слухи. Недавно Эрика заявила, что выходит замуж.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Александр Цекало вынудил сестру Веры Брежневой Викторию вернуть девичью фамилию.

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