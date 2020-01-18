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Происшествия

За шаг до трагедии: в аэропорту "Киев" долгое время не мог сесть самолет из Греции

5:25 18 января 2020 213
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В столице могла случиться трагедия сродни американской, когда от сброса самолетом топлива пострадали 60 человек.

Такой вывод можно сделать из сообщения о том, что над аэропортом «Киев» около 40 минут не мог сесть самолет венгерской авиакомпании Wizz Air.

Об инциденте сообщает УНН.

Агентство ссылается на портал Flighradar24, который сообщил, что воздушное судно Airbus 320 сделало несколько кругов над аэропортом перед тем как совершить посадку.

Самолет следовал рейсом Салоники (Греция) — Киев (Украина).

«Официальных комментариев как со стороны аэропорта, так со стороны представителя авиакомпании в Украине пока нет», — отмечается в сообщении.

Возможной причиной трудностей с посадкой мог стать туман, который окутал Киев.

Напомним, что Украинский гидрометцентр предупредил водителей, что туманы в пятницу снизят видимость на трассах до 200−500 метров, повысив риск аварий, потому очень важно было использовать противотуманные фары и держать дистанцию.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», на выходных в Киеве будет сухо. Днем 18 января ожидается до + 1 + 3 градуса тепла, а 19 января — около нуля. Следующая неделя в Украине будет теплой, однако во второй половине ожидается увеличение осадков и ветра.

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