Украина

"Взрывное" перемирие: количество взрывов на Донбассе увеличилось за сутки почти в пять раз

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), чьи видеокамеры любят уничтожать боевики, зафиксировали в пятницу, 17 января, на Донбассе около 690 взрывов.

Об этом говорится в ежедневном отчете организации.

Так, в Донецкой области замечено 260 взрывов.

При этом подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня, в частности, большая часть взрывов, зафиксирована в районах к северу и северо-западу от н.п. Дебальцево и вблизи участка разведения в районе н.п. Петровское.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 430 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-восток от н.п., а также на север и северо-восток от н.п. Голубовка.

Отметим, что количество взрывов за последние сутки увеличилось почти в пять раз: так, в течение 16 января СММ ОБСЕ зафиксировала «всего только» 25 взрывов в Донецкой области и 115 в Луганской.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведение сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

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