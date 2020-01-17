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Украина

В Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе

0:55 17 января 2020 23
КПВВ Гнутово
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, где ранее активно обсуждался процесс обмена пленными, в четверг, 16 января, представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.

Об этом передает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Сообщается, что украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Со своей стороны, Россия требует проводить разведение в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал hromadske второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Ранее украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске озвучила свои предложения относительно разведения сил от линии разграничения на следующих трех участках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после нормандской встречи в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит разведение сил еще в трех точках на Донбассе, имеющих «важное гуманитарное значение».

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