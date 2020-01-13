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Шестой женой бывшего мужа Кристины Орбакайте стала 18-летняя модель из Чечни (фото)
51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров, бывший гражданский муж певицы Кристины Орбакайте, снова женился. Он сыграл свадьбу с 18-летней моделью из Чечни по имени Алмат. Торжество состоялось еще 30 декабря. Разница между новоиспеченными мужем и женой составляет более 30 лет.
Как пишут росСМИ, на данный момент Байсаров женат на чеченской красавице Мадине, которая родила ему двоих сыновей. Алмат называют шестой женой бизнесмена.
*Мадина с дочерью Байсарова
Напомним, первой официальной женой Байсарова и матерью его дочери Камиллы была фотомодель Татьяна Ковтунова. Говорят, ее он бросил ради Кристины Орбакайте. Пара была вместе около шести лет, певица родила сына Дени. После скандального расставания бывшие любовники судились из-за сына. Руслан настаивал, чтобы мальчик жил с ним, как и дочь от прежних отношений.
Затем Байсаров закрутил роман с моделью Алиной Цевиной, которая родила ему сына Элмана. После расставания мальчик остался жить с отцом. А место Алины в роскошном доме бизнесмена в Подмосковье заняла другая модель Юлия. Она подарила Байсарову дочь Дали.
Второй законной женой бизнесмена стала Мадина Гайтаева, которая родила ему двоих сыновей.
Байсаров входит в список 200 богатейших бизнесменов России. В 2018 году его состояние оценивалось в 900 миллионов долларов.
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