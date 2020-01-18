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Украина

В Одессе наказали продавщицу, обматерившую покупателя из-за украинского языка

8:08 18 января 2020 367
Скрин видео
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе приняли решение об увольнении продавщицы, отказавшейся говорить с покупателем на государственном языке, и оскорбившую его патриотические чувства. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видеозапись конфликта.

В комментарии Укринформу директор магазина сообщила, что администрация узнала ночном конфликта из соцсетей, выяснила обстоятельства и издала приказ об увольнении неадекватной сотрудницы.

По ее словам, во время внутреннего разбирательства стало понятно, что она действительно находилась на работе в нетрезвом состоянии.

Также стало известно, что ставшая звездой соцсетей женщина смогла проработать в магазине по улице Пастера, 34, всего неделю, и на момент конфликта с покупателем все еще была стажером.

Напомним, перед этим языковым скандалом в Одессе студенты добились санкций к преподавателю одного из вузов, не скрывавшему своих сепаратистских взглядов.

Отметим, что в Украине уже работает уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова (создание этой должности при Кабинете Министров предусмотрено законом «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного»).

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