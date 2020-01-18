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Загорелся двигатель: очередное ЧП с самолетом в России попало на видео
В аэропорту «Толмачево» (Новосибирск) произошло ЧП с самолетом Airbus A-321, готовившимся к полету в Камрань (Вьетнам). Напомним, несколько дней ранее самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово».
У Airbus, на борту которого находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа, загорелся один из двигателей.
Инцидент, который произошел утром 18 января, попал на видео.
В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF— Альбац Манделаки (@albatsmandel) 18 января 2020 г.
Сообщается, что командир воздушного судна решил прервать взлет и запустил систему пожаротушения.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Пассажиры отправились до места назначения на резервном самолете.
Напомним, известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев позволил себе оскорбительные высказывания о причинах падения украинского самолета в Иране, чем спровоцировал гневную реакцию сети. При этом Иран официально признал, что по ошибке сбил гражданское судно ракетой.
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