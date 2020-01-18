Сильные морозы и засуха: синоптик дал неутешительный прогноз на весну

Украина

После непривычно теплой зимы весна может преподнести неприятный сюрприз в виде сильных холодов, а затем — засухи. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, март как минимум до своей середины будет морозным, причем заморозки по аналогии с мартом 2018 года будут сильными.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло», — считает Горбань.

В мае дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит. Прежде всего Горбань связывает это с наступлением так называемого года Луны (по классификации Брюсова).

«Май — жаркий и засушливый, в середине — более двух недель без осадков», — озвучил народный синоптик прогноз.

Напомним, ранее глава Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида призвал сограждан привыкать к тому, что лето всегда будет жарким, а по настоящему холодных зим на территории уже не будет.

Для современной Украины это чревато и неприятными последствиями вроде смога, который снова завис над Киевом и крупными городами нашей страны.

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