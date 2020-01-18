Заключенные спят по очереди: обнародованы фото шокирующих условий в Киевском СИЗО

Украина

В киевском следственном изоляторе был выявлен ряд существенных нарушений требований законодательства в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Также среди заключенных есть конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в частности к массовым беспорядкам. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Украине.

Так, во время визита члены мониторинговой группы омбудсмена ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которые содержатся в СИЗО.

«Большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер подлежат проведению текущего ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

В отдельных камерах СИЗО до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде.

Также выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в СИЗО, заявили в офисе омбудсмена.

При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются. Установлено также, что в СИЗО не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом.

«Несмотря на то, что лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в учреждении продолжают „рекомендовать“ их родственникам передавать в учреждение собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается», — сообщили в офисе омбудсмена.

Также во время мониторингового визита установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. В частности, осужденные и заключенные, прибывающие в СИЗО, не проходят санитарную обработку, из-за чего медработники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении. Кроме того, заключенные, направляемые из разных областей Украины для рассмотрения дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в киевском СИЗО без первичного медицинского осмотра, а состояние их здоровья во время содержания в учреждении не контролируется.

«Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппарат не работает. во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем е оказания медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как писали «ФАКТЫ», на днях офис Генерального прокурора зарегистрировал несколько уголовных производств по пыткам в Алексеевской исправительной колонии № 25, где ранее заключенные пытались устроить бунт и был объявлен особый режим.

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