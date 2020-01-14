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Издевательства в колонии под Харьковом: у Рябошапки зарегистрировали несколько уголовных производств
Офис Генерального прокурора зарегистрировал несколько уголовных производств по пыткам в Алексеевской исправительной колонии № 25, где несколько дней назад заключенные пытались устроить бунт и был объявлен особый режим.
Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.
«Прокуроры Офиса Генерального прокурора внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 127 (пытки совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), части 2 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), части 1 статьи 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что основание для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований стало заявление представителей общественной организации «Харьковская правозащитная группа», в которой говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове.
В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 — 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершение иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.
Также, в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.
Напомним, что 8 января заключенные в Алексеевской исправительной колонии планировали бунт с помощью криминалитета на свободе. Администрация колонии предотвратила бунт при поддержке силовиков. Во время обысков у заключенных забрали несколько телефонов и другие запрещенные предметы. В результате подавления бунта пострадали более 20 заключенных, сообщил представитель в восточных областях Уполномоченного ВРУ по правам человека. Досудебное расследование поручили территориальному управлению ГБР в Полтаве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным правозащитников, администрация исправительной колонии № 25 в Харьковской области постоянно пытала, избивала и насиловала осужденных. Люди признавались, что администрация заведения через добровольных помощников требует у осужденных деньги. По словам осужденных, надзиратели как наказание насилуют резиновой дубинкой, засовывают бумагу в задний проход и поджигают ее.
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«Люди кричали и запрыгивали в продуктовые тележки»: очевидцы рассказали подробности ЧП в Ocean Plaza
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!