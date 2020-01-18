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19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона
Харьковчанка по имени Екатерина, проживающая в настоящее время в США, на аукционе продала свою девственность за очень приличную сумму в валюте. Об этом сообщает в Facebook сообщество «Харьков 1654».
По их информации, торги начинались с суммы в 100 тысяч евро и закончились на цифре 1,3 миллиона евро. По информации издания Daily Mail, сумма была немного меньше — 1,2 миллиона.
Отмечается, что участвовать в торгах могли только те мужчины, состояние которых превышало отметку в 10 миллионов евро.
Победу одержал 58-летний предприниматель из Мюнхена. Бизнесмен якобы хочет жениться на 19-летней девушке, и уже заявил о том, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро каждый месяц.
Издание пишет, что в знак серьезности своих намерений, бизнесмен уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.
Кроме немца, значительную сумму готовы были выложить юрист из Нью-Йорка (миллион евро) и певец из Токио (900 тысяч евро). Торги проходили на иностранном сайте эскорт-услуг.
В качестве доказательства Екатерина предоставляла справку от врача.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные «сделки» не редкость. Несколько лет назад 19-летняя модель Жизель из США продала свою девственность за 2,9 миллиона долларов на интернет-аукционе, победителем которого стал бизнесмен из Абу-Даби (ОАЭ). В начале 2019 года модели из Азербайджана удалось продать девственность японскому политику за 2,6 миллиона долларов.
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