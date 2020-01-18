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Украина

В районе аэропорта "Борисполь" 19 января ограничат движение

15:53 18 января 2020 29
Аэропорт Борисполь
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта «Борисполь» возможны временные незначительные ограничения дорожного движения. Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

Так, по сообщению УГО, ограничения движения возможны в связи с траурными мероприятиями из-за авиакатастрофы рейса PS 752 «Тегеран-Киев» в Иране. Водителей и посетителей международного аэропорта «Борисполь» просят учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Как писали «ФАКТЫ», 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

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