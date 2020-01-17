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Украина

Авиакатастрофа в Иране: названа точная дата возвращения в Украину тел погибших

18:57 17 января 2020 154
Портреты погибших
Инф. «ФАКТОВ»

Названа дата возвращения в Украину тел наших сограждан, погибших во время крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

По информации авиакомпании в Facebook, прибытие печального груза ожидается 19 января. В этот же день состоится церемония почтения памяти погибших — в терминале B Международного аэропорта «Борисполь».

Доступ откроют для всех желающих. Сбор у входа в терминал в 12:00. Церемония прощания будет организована с 13:00 до 19:00.

В свою очередь в Офисе президента анонсировали прямую трансляцию траурной церемонии. Аккредитации представителей СМИ проводится до 12:00 18 января.

Напомним, при крушении самолета погибли трое пилотов, шестеро бортпроводников и две гражданки Украины, летевшие в качестве пассажиров. Всего на борту сбитого ракетой воздушного судна находились 176 человек. Все они погибли.

В правительстве Украины решили выплатить семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

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