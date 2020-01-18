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Украина

У Лаврова устроили истерику из-за нового украинского закона об образовании

16:06 18 января 2020 432
российский МИД
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство иностранных дел России прокомментировало принятый новый украинский закон о среднем образовании, заявив, что «официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации» и притеснения неукраиноязычного населения.

Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Российские дипломаты пишут, что «русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации».

В ведомстве заявили, что при подготовке закона украинские власти якобы не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории Украины.

Напомним, в четверг, 16 января, на заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли закон о полном общем среднем образовании, который предусматривает три модели изучения в школах украинского языка.

Первая модель — для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало. Прежде всего, речь идет о крымских татарах.

Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, относящихся к языкам стран-членов Евросоюза. В том числе, речь идет и о Венгрии, которая всячески блокировала международную деятельность Украины, требуя изменений в образовательном законе.

Третья модель — для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там в начальной школе обучение будет идти на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени предметы будут читаться на государственном языке.

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