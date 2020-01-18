Land Rover насмерть сбил директора школы в Черкассах: водителя пытаются «отмазать» (видео)

Происшествия

Несколько дней назад в Черкассах произошло ДТП, в котором погиб директор школы № 19. Виновником аварии был водитель автомобиля Land Rover, который мчался по дороге на большой скорости и наехал на мужчину, заканчивающего пересекать трассу по пешеходному переходу. Черкасская полиция, пытаясь обелить водителя и сделать виновным пешехода, сообщила, что мужчина попал под авто, когда переходил дорогу по проезжей части и его не заметил водитель.

Владимир Компаниец пишет в Facebook, что сразу после аварии с машины сняли номера. Данные водителя полиция до сих пор скрывает.

По его словам, родственники, самостоятельно искали свидетелей и собирали доказательства. Им удалось получить видео с камеры одного из домов, на котором видно, что погибший директор — Лункин Юрий Николаевич — переходил дорогу по освещенному пешеходному переходу, а Land Rover несся на большой скорости и сбил его .

«Ученики очень уважали своего директора школы, он был преподавателем у моей сестры», — пишет Компаниец и считает, что только огласка поможет привлечь виновного к ответственности.

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