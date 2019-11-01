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"Странная" гибель подростка в Прилуках: начальник местной полиции отстранен, делом займется Киев
Расследованием смерти 14-летнего школьника из Прилук Дениса Чаленко будет заниматься Главное управление Нацполиции Украины. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.
«Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня — такую задачу я поставил лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников», — отметил Клименко.
Кроме того, приказом главы Нацполиции руководитель Прилукского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, на 14-летнего парня Дениса Чаленко в Прилуках 29 октября якобы сбил дизель-поезд. По мнению медиков, осматривающих тело, и машиниста поезда, парня убили гораздо раньше, а потом перенесли на рельсы. Подтверждением этому служат следы крови далеко от того места, где обнаружили тело. Родителям ребенка на телефоны стала поступать информация о том, что парень заступился за девочку. За это его сильно побили, а потом подрезали. Якобы к убийству причастны 16-летние парни — двое местных и двое жителей столицы, родители которых работают в судебной системе.
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