«Праздник на кладбище»: Путина раскритиковали за неудачный пиар (видео)

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В сети появилось видео, как жители Санкт-Петербурга на Пискаревском кладбище радостно поздравляли президента Путина с праздником. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что на кладбище хозяин Кремля прибыл для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. На записи, которую транслировали все федеральные каналы, видно, как люди окружили российского президента, тянут к нему руки, радостно улыбаются. Вместе со взрослыми там присутствуют и дети, которых подносят к президенту. Он им что-то говорит. Картинка получилась очень наигранная.

«С праздником вас! С праздником!»: Путин и жители Питера на Пискаревском кладбище pic.twitter.com/fOGhz15VPc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 18, 2020

Ролик вызвал массу критики у пользователей соцсети. Многие считают, что это была постановочная акция, наподобие ряженой продавщицы с мороженым (когда Путин на одном из массовых мероприятий угощал президента Турции Эрдогана и всю турецкую делегацию эскимо). Пользователи пишут, что это «очередной показушный выход стареющего маразматика» и что праздник на кладбище — это очень по-русски.

Напомним, ранее в сети высмеяли вид российского президента Владимира Путина, который был в церкви на праздничной Рождественской службе и стоял в окружении детей, но с очень грустным лицом.

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