Принц Гарри рекламирует актерские таланты Меган Маркл голливудским боссам: новое видео

Мир

После того, как стало известно, что принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат королевских титулов, в сети появилось еще одно видео, в котором Его Высочество рекламировал актерские таланты своей супруги, снимавшейся ранее в телесериале «Форс-мажоры».

На премьере фильма «Король-лев» в июле прошлого года принц в беседе с режиссером ленты Джоном Фавро (который снимал также фильмы «Книга Джунглей» и «Железный человек») говорит о супруге: «В следующий раз, если кто-то понадобится для озвучивания, мы готовы… Все, что угодно — кроме Шрама», — шутит Гарри, имея в виду главного злодея фильма «Король Лев». А Меган прерывает его со смехом: «Это главная причина, по которой мы здесь — рекламировать себя». Рядом стоят певица Бейонсе и ее муж Джей-Зи, которые натянуто улыбаются.

Между тем журналисты Daily Mail обратили внимание, что, пока Гарри и Меган разговаривали с гостями, президент компании The Walt Disney Боб Айгер явно обсуждает со своей женой-телеведущей Уиллоу Бэй только что состоявшуюся беседу с принцем. Айгер указывает на пару, а у его супруги появляется удивленное выражение лица. Ранее в сети было опубликовано видео, в котором Гарри рассказывает Айгеру, что Меган ранее занималась озвучиванием, и что она заинтересована в работе.

Не так давно стало известно, что Маркл еще от отъезда в Канаду подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать некоего персонажа нового фильма — в обмен на благотворительное пожертвование, которое кинокомпания сделала в фонд защиты слонов в Африке.

Жена Боба Айгера

Между тем отец Меган Томас Маркл, с которым она оборвала все связи, заявил в телеинтервью на канале Channel 5, что разочарован решением дочери и зятя покинуть королевскую семью. Он обвинил их в том, что они разрушают институт монархии и превращают его в «супермаркет с короной». По его мнению дочка, добившаяся исполнения мечты всех девушек и ставшая настоящей принцессой, отказалась от этого ради денег.

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