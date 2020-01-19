24.02 / 24.41 26.51 / 27.20
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Гарри рекламирует актерские таланты Меган Маркл голливудским боссам: новое видео

7:29 19 января 2020 132
Принц Гарри и Меган Маркл беседуют с Джоном Фавро, Бейонсе и Джей-Зи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно, что принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат королевских титулов, в сети появилось еще одно видео, в котором Его Высочество рекламировал актерские таланты своей супруги, снимавшейся ранее в телесериале «Форс-мажоры».

На премьере фильма «Король-лев» в июле прошлого года принц в беседе с режиссером ленты Джоном Фавро (который снимал также фильмы «Книга Джунглей» и «Железный человек») говорит о супруге: «В следующий раз, если кто-то понадобится для озвучивания, мы готовы… Все, что угодно — кроме Шрама», — шутит Гарри, имея в виду главного злодея фильма «Король Лев». А Меган прерывает его со смехом: «Это главная причина, по которой мы здесь — рекламировать себя». Рядом стоят певица Бейонсе и ее муж Джей-Зи, которые натянуто улыбаются.

Между тем журналисты Daily Mail обратили внимание, что, пока Гарри и Меган разговаривали с гостями, президент компании The Walt Disney Боб Айгер явно обсуждает со своей женой-телеведущей Уиллоу Бэй только что состоявшуюся беседу с принцем. Айгер указывает на пару, а у его супруги появляется удивленное выражение лица. Ранее в сети было опубликовано видео, в котором Гарри рассказывает Айгеру, что Меган ранее занималась озвучиванием, и что она заинтересована в работе.

Не так давно стало известно, что Маркл еще от отъезда в Канаду подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать некоего персонажа нового фильма — в обмен на благотворительное пожертвование, которое кинокомпания сделала в фонд защиты слонов в Африке.

Жена Боба Айгера

Между тем отец Меган Томас Маркл, с которым она оборвала все связи, заявил в телеинтервью на канале Channel 5, что разочарован решением дочери и зятя покинуть королевскую семью. Он обвинил их в том, что они разрушают институт монархии и превращают его в «супермаркет с короной». По его мнению дочка, добившаяся исполнения мечты всех девушек и ставшая настоящей принцессой, отказалась от этого ради денег.

Читайте также: Отец Меган Маркл готовится выступать против нее в суде — обнародована его переписка с дочерью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

девушка

19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона

Курс доллара

Доллар и евро подорожают: сколько будет стоить валюта после выходных

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Дарья Жукова и Ставрос Ниаркос

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер