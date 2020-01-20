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- 09:50 Принц Гарри и Меган Маркл станут продюсерами и могут сотрудничать с Netflix
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Принц Гарри и Меган Маркл станут продюсерами и могут сотрудничать с Netflix
Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые с весны этого года откажутся от использования своих королевских титулов и начнут нести независимую от дворца жизнь, намерены основать собственную продюсерскую компанию. Заинтересованность в сотрудничестве с герцогом и герцогиней Сассекскими уже выразило руководство стримингового гиганта Netflix.
Выступая на мероприятии в Лос-Анджелесе, главный менеджер компании Тед Сарандос ответил на вопрос, хотел бы он работать с Гарри и Меган. «Кто бы не был в этом заинтересован? Да, конечно», — сказал он.
Гарри и Меган таким образом могут пойти по стопам своих приятелей — Барака Обамы и его жены Мишель. После того, как Обама покинул пост президента США, они с супругой основали продюсерскую фирму Higher Ground Productions и заключили контракт с Netflix на создание документальных фильмов на историческую, биографическую и социальную тематики.
При этом, как пишет издание The Mirror, Гарри и Меган пообещали королеве Елизавете избегать каких-либо сомнительных сделок, противоречащих ценностям монархии, и консультироваться с ней в отношении своих бизнес-проектов — по крайней мере в течение первого года их самостоятельной жизни.
Ранее Гарри уже объявлял, что вместе с американской телеведущей Опрой Уинфри снимет документальный телепроект для Apple TV, посвященный проблеме психического здоровья.
Меган недавно заключила контракт на озвучку одной из ролей в новом фильме компании Walt Disney.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилось новое видео, в котором принц Гарри рекламировал актерские таланты своей жены голливудским боссам.
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