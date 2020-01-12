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В сеть попало видео, в котором принц Гарри выпрашивает работу для Меган Маркл у главы Disney

11:59 12 января 2020 865
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Гарри и Меган Маркл, объявившие о том, что намерены стать «финансово независимыми» и отказаться от содержания за счет британских налогоплательщиков, ищут альтернативные источники доходов. Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская ведет переговоры о многомиллионных рекламных сделках с ведущими домами моды — в том числе французским брендом Givenchy.

Стало также известно, что еще от отъезда на отдых в Канаду Меган подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать некоего персонажа нового фильма — в обмен на благотворительное пожертвование, которое кинокомпания сделала в фонд защиты слонов в Африке.

Как оказалось, супруги еще летом прошлого года начали подготавливать почву для этого шага. Издание Daily Mail опубликовало видео, которое было снято в июле на премьере фильма «Король-лев». На нем заснят разговор принца Гарри с президентом компании The Walt Disney Бобом Айгером. Можно расслышать, как принц говорит, указывая на стоящую рядом жену, которая в это время беседует с американской певицей Бейонсе: «Вы знаете, что она занималась ранее озвучиванием?». «О, правда?», — отвечает несколько растерявшийся киномагнат и бросает взгляд на герцогиню. «Вы знали это?», — повторяет Гарри. «Нет, я не знал», — говорит Айгер. «Вы выглядите удивленным… Она действительно заинтересована», — неловко продолжает принц со смехом. Далее разговор становится неслышным. «Конечно, мы с удовольствием попробуем. Отличная идея», — говорит в конце Боб.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям впервые высказался о разрыве брата с семьей.

Читайте также: Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну, оставив принца Гарри разбираться с его семьей, а принц Чарльз пригрозил лишить младшего сына финансового содержания.

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