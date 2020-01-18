Королева Елизавета решила судьбу внука: принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов и денег (фото)

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Британская королева Елизавета приняла окончательное решение по поводу будущего своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, решивших сложить с себя королевские полномочия. Герцог и герцогиня Сассекские лишатся своих титулов и не будут больше именоваться Их Королевскими Высочествами. Они также не будут больше получать деньги из государственных средств. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Гарри и Меган также вернут около трех миллионов долларов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома Фрогмор-коттедж в Виндзоре, который останется в их распоряжении.

Начиная с весны, супруги больше не будут официально представлять королеву и выполнять обязанности членов королевской семьи. Однако продолжат свою благотворительную деятельность. Ранее супруги предполагали, что смогут частично «работать» на Ее Величество, отказавшись лишь от статуса «высокопоставленных» членов семьи. Однако этого не случится — Сассексы уйдут в отставку полностью.

«После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход в отношении моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи… Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь», — говорится в заявлении Елизаветы II, поблагодарившей Гарри и Мега за проделанную ими ранее работу на благо короны. А также Ее Величество похвалила Меган за то, как быстро она стала одним из членов их семьи. И отметила, что понимает, какими непростыми были для молодой семьи последние два года, и что она поддерживает их желание вести более независимую жизнь.

Дворец не разглашает детали, касающиеся расходов на охрану семьи Сассексов. «Существуют хорошо отлаженные независимые процессы для определения необходимости обеспечения безопасности, финансируемой государством», — сказано в заявлении.

При этом, как пишет пресса, Гарри и Меган оставят их герцогские «титулы вежливости» — подобно тому, как мать принцев Гарри и Уильямов после развода с их отцом Чарльзом была лишена титула Ее Королевского Высочества, но продолжала называться Дианой, принцессой Уэльской. А Гарри, будучи рожден принцем, так им и останется.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принц Гарри и Меган Маркл уволили персонал Фрогмор-коттеджа, что вызвало разговоры о том. что они не собираются больше жить в Великобритании, навсегда обосновавшись в Северной Америке.

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