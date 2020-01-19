Макгрегор – Серроне: полное видео боя

Спорт

В Лас-Вегасе (США) прошел вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого стал поединок в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором (22 победы, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 14 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

Этого противостояния ожидали с большим интересом, в первую очередь из-за длительного отсутствия ирландца в октагоне. Напомним, после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го последовала дисквалификация Конора, как следствие он не проводил официальных поединков почти полтора года.

Но Макгрегор показал, что находится в прекрасной форме, и со старта пойдя в атаку, менее чем за минуту (а если быть точнее — за 40 секунд) «вырубил» соперника.

После победы над Серроне для Макгрегора открыта дорога к реваншу против Нурмагомедова. А вот американский боец в очередной раз не впечатлил, проиграв третий «большой» бой в карьере после поражений от Тони Фергюсона и Джастина Гэйтжи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем.

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