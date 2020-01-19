24.02 / 24.41 26.51 / 27.20
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Макгрегор – Серроне: полное видео боя

8:07 19 января 2020 120
Конор Макгрегор
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе (США) прошел вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого стал поединок в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором (22 победы, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 14 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

Этого противостояния ожидали с большим интересом, в первую очередь из-за длительного отсутствия ирландца в октагоне. Напомним, после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го последовала дисквалификация Конора, как следствие он не проводил официальных поединков почти полтора года.

Но Макгрегор показал, что находится в прекрасной форме, и со старта пойдя в атаку, менее чем за минуту (а если быть точнее — за 40 секунд) «вырубил» соперника.

После победы над Серроне для Макгрегора открыта дорога к реваншу против Нурмагомедова. А вот американский боец в очередной раз не впечатлил, проиграв третий «большой» бой в карьере после поражений от Тони Фергюсона и Джастина Гэйтжи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

девушка

19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона

Курс доллара

Доллар и евро подорожают: сколько будет стоить валюта после выходных

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Дарья Жукова и Ставрос Ниаркос

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер