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А где Крым и Донбасс? В Ровенской области разгорелся скандал из-за карты Украины (фото)
В центре города Вараш Ровенской области разместили карту Украины, на которой нет Крыма и Донбасса. Ранее сообщалось о случаях, когда украинские компании берут из фотостоков неправильные карты, не обращая внимания на отсутствие части украинской территории.
Снимок в редакцию «ФАКТОВ» прислал возмущенный местный житель, недоумевающий: что это незнание географии или явный непатриотизм и безразличие к своей стране.
Карта в Вараше размещена на рекламе автобусного перевозчика и находится возле остановки общественного транспорта «Березка», откуда отправляются автобусы на Киев.
Вараш — небольшой городок, который вырос из поселка, основанного для обслуживания Ровенской атомной электростанции. В 2013 году его население составляло немного более 40 тысяч человек.
Напомним, недавно университет Праги разместил в соцсетях карту, где Крым обозначен как часть России. Перед этим британское издание The Economist в своей электронной версии также опубликовало Украины без Крыма.
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