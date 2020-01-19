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Украина

А где Крым и Донбасс? В Ровенской области разгорелся скандал из-за карты Украины (фото)

8:57 19 января 2020 646
карта
Инф. «ФАКТОВ»

В центре города Вараш Ровенской области разместили карту Украины, на которой нет Крыма и Донбасса. Ранее сообщалось о случаях, когда украинские компании берут из фотостоков неправильные карты, не обращая внимания на отсутствие части украинской территории.

Снимок в редакцию «ФАКТОВ» прислал возмущенный местный житель, недоумевающий: что это незнание географии или явный непатриотизм и безразличие к своей стране.

Карта в Вараше размещена на рекламе автобусного перевозчика и находится возле остановки общественного транспорта «Березка», откуда отправляются автобусы на Киев.

Вараш — небольшой городок, который вырос из поселка, основанного для обслуживания Ровенской атомной электростанции. В 2013 году его население составляло немного более 40 тысяч человек.

Напомним, недавно университет Праги разместил в соцсетях карту, где Крым обозначен как часть России. Перед этим британское издание The Economist в своей электронной версии также опубликовало Украины без Крыма.

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