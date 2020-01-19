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В честь защитников ДАПа в "Борисполе" зазвучит "Колокол войны" (фото)
В аэропорту «Борисполь» 20 января с целью чествования подвига героев, которые самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт в 2014—2015 годах состоится тематическое художественное действо с участием Национального президентского оркестра и хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Мероприятия пройдут в терминале «D», на третьем этаже.
«Особое место в мероприятии будет отведено композиции, которая будет выполняться на уникальном музыкальном инструменте — „Колокола войны“, изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.
Также 20 января 2020 состоится всеукраинская акция в аэропортах и других местах массового скопления людей в восьми областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.
Кроме того, 20 января в 14:00 в Национальном военно-историческом музее Украины состоится презентация книги «Оборона донецкого аэропорта, 2014−2015. Хроника боевых потерь. Мартиролог». В связи с небольшим тиражом бумажного варианта книги, она будет доступна для загрузки онлайн.
В «мартирологе» можно найти информацию о 96 погибших, а также 4 пропавших без вести «киборгов» непосредственно на территории Донецкого аэропорта (в частности, в новом и старом терминалах, башне, пожарной части, взлетно-посадочной полосе). В хронологической последовательности приведены подробные данные об около 300 раненых защитников аэропорта.
Как писали «ФАКТЫ», 16 января Украина почтила память защитников Донецкого аэропорта. Утром видео с напоминанием о подвиге героев-«киборгов» выпустили Минобороны и МВД. К вечеру обращение обнародовал и президент Владимир Зеленский.
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