- 10:57 Крупная авария на трассе Киев — Харьков: водителей предупредили об ограничении движения
- 10:50 В "Борисполе" прощаются с жертвами авиакатастрофы в Иране: онлайн-трансляция
- 10:47 ЧП в Ocean Plaza: в сети показали, как начинался потоп
- 10:42 Праздник Крещения отметили купанием в Киеве, Одессе и Крыму: первые яркие фото
- 10:27 18-летняя легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд
- 10:11 Для тех, кто воевал, мирная жизнь кажется страшной, — санитар Татьяна Сидоренко
- 09:59 Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник
- 09:57 Ветерана АТО зарезали возле кафе в Киеве: первые подробности ЧП
- 09:38 В "украинском вопросе" Меркель вслед за Макроном перешла на сторону Путина, — Пионтковский
- 09:36 В честь защитников ДАПа в "Борисполе" зазвучит "Колокол войны"
- 09:21 Макгрегор – Серроне: видео нокаута
- 08:57 А где Крым и Донбасс? В Ровенской области разгорелся скандал из-за карты Украины
Праздник Крещения отметили купанием в Киеве, Одессе и Крыму: первые яркие фото
19 января христиане восточного обряда отмечают последний из зимних праздников — Крещение, одной из традиций которого является купание в этот день в ледяной воде. Считается, что такое омовение очистит человека от грехов и исцелит от телесных болезней.
Ранним утром на многих пляжах Киева появились люди, спешащие окунуться в холодные воды Днепра еще до восхода солнца. Среди «моржей» ранним утром были, в основном, ветераны, которые уже не первый раз принимали крещенское омовение, сообщает «Информатор».
От киевлян не отставали и одесситы. На пляже «Золотой берег» на 16-й станции Фонтана также прошли традиционные крещенские купания, сообщает ресурс «Зачем». Одесситы начали заходить в морскую воду и окунаться после того, как архиепископ Южненский Диодор освятил воду, окропил всех и благословил на крещенское купание в Черном море.
А в оккупированном Крыму сегодня «конкурс мокрых маек». Фото из Судака в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали перечень специально обустроенных зон, где в Киеве можно будет окунуться в воду на Крещение. В этих локациях будут дежурить спасатели и медики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...