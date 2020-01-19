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Украина

Праздник Крещения отметили купанием в Киеве, Одессе и Крыму: первые яркие фото

10:42 19 января 2020 126
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

19 января христиане восточного обряда отмечают последний из зимних праздников — Крещение, одной из традиций которого является купание в этот день в ледяной воде. Считается, что такое омовение очистит человека от грехов и исцелит от телесных болезней.

Ранним утром на многих пляжах Киева появились люди, спешащие окунуться в холодные воды Днепра еще до восхода солнца. Среди «моржей» ранним утром были, в основном, ветераны, которые уже не первый раз принимали крещенское омовение, сообщает «Информатор».

От киевлян не отставали и одесситы. На пляже «Золотой берег» на 16-й станции Фонтана также прошли традиционные крещенские купания, сообщает ресурс «Зачем». Одесситы начали заходить в морскую воду и окунаться после того, как архиепископ Южненский Диодор освятил воду, окропил всех и благословил на крещенское купание в Черном море.

А в оккупированном Крыму сегодня «конкурс мокрых маек». Фото из Судака в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали перечень специально обустроенных зон, где в Киеве можно будет окунуться в воду на Крещение. В этих локациях будут дежурить спасатели и медики.

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