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Происшествия

ЧП в Ocean Plaza: в сети показали, как начинался потоп (видео)

10:47 19 января 2020 197
Ocean Plaza
Инф. «ФАКТОВ»

Камеры наблюдения в Киеве зафиксировали выброс кипятка на проезжую часть улицы Антоновича в Киеве во время прорыва трубы теплосети возле столичного ТРЦ Ocean Plaza.

На опубликованных кадрах видно, как начинался потоп в Ocean Plaza, который случился в понедельник, 13 января. Неожиданно на проезжей части возник провал, из которого начал вытекать кипяток. Яма увеличивалась и водителям автомобилей, которые были припаркованы рядом, пришлось срочно отъезжать от опасного места, сообщает ТСН.

Улица Антоновича, на которой произошло ЧП, превратилась в реку кипятка, который прорывался внутрь торгового центра. За считанные секунды пар, словно туман, укрыл территорию вокруг, напуганные посетители, обжигая себе ноги, поспешно покидали магазины и кафе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее после масштабной аварии возле столичного ТРЦ Ocean Plaza в Киеве создали специальную комиссию, которая будет рассматривать обращения граждан по поводу нанесенного их здоровью ущерба.

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