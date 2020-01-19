На Закарпатье задержали хулигана, который избил полицейского

Происшествия

В городе Перечин (Закарпатская область) во время выполнения служебных обязанностей пострадал полицейский. Коп получил травмы, когда пытался прекратить драку между мужчинами. Подобный случай ранее произошел во Львове, где домашний тиран сломал ногу полицейскому



Как сообщили в Закарпатнском областном главке полиции, инцидент произошел около трех часов ночи 19 января. На линию «102» позвонили медики приемного отделения Перечинской районной больницы и сообщили, что к ним с телесными повреждениями лица доставлен работник полиции.



Как выяснилось, в Перечине на улице Ужанской во время попытки прекратить драку между молодыми людьми возле кафе, были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции. На замечание правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно. Один из них так избил патрульного, что остановило его только применение спецсредств.

Сообщается, что 33-летнего жителя Перечинского района задержали.

Если суд признает его виновным, он может понести наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.



Напомним, 2 января на Закарпатье грабители — отец и сын — избили группу патрульной полиции.Ранее толпа хулиганов избила полицейского в Киеве.

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