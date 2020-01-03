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На Закарпатье грабители – отец и сын – избили группу патрульной полиции
Инцидент произошел на Закарпатье в четверг, 2 января. Ранее сообщалось о том, что во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому.
— В правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница села Обава Мукачевского района, сообщившая, что у нее украли пять тысяч гривен и золотые украшения. По словам заявительницы, в преступлении она подозревает родственников, которые проживают вместе с ней в одном частном доме, — сообщает ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.
К пострадавшей выехала группа реагирования патрульной полиции. Увидев правоохранителей, подозреваемые — 23-летний родственник обворованной женщины и его 58-летний отец — повели себя агрессивно. Они набросились на полицейских, нанося удары киркой и молотком. В результате один из сотрудников полиции был ранен в голову, получив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а другой — травмы ноги и руки.
Чтобы остановить нападавших, правоохранителям пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить спецсредство «Терен». Злоумышленники были задержаны и доставлены в Мукачевское районное отделение полиции.
Пострадавших полицейских госпитализировали в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь.
По данному факту открыто два уголовных производства по статьям «Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа» и «Сопротивление сотруднику правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей». Хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Запорожье грабители нападали на женщин, используя электрошокер, а в Харькове водитель троллейбуса бросился на пассажиров с монтировкой.
Фото ГУ Национальной полиции в Закарпатской области
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