Мир

"Довольно болезненно": Медведев после отставки наконец сказал правду о "крымских" санкциях

Отправленный в отставку бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, последовавшие после аннексии Крыма, «болезненно ударили по экономике». Об этом экс-глава российского правительства сказал в эфире «Первого канала».

«После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях… правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось — импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны», — цитируют СМИ слова Медведева.

Напомним, санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, затем их несколько раз усиливали и продлевали в связи с поддержкой Россией боевиков на Донбассе. В санкционном списке ряд российских политиков, чиновников, военачальников и главари так называемых «ДНР» и «ЛНР».

12 сентября 2019 года Совет Европы продлил персональные санкции, связанные с аннексией Крыма, до 15 марта 2020 года. В списке санкций — 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

Как сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря 2019 в Европейском Союзе официально одобрили продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года.

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