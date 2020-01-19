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Происшествия

В Киеве полицейские жестко "обломали" водителя, который тяжело травмировал патрульного (видео)

15:28 19 января 2020 279
Полиция Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 18 января по адресу улица Никольско-Слободская, 4 В патрульные остановили автомобиль Mazda, который нарушил правила дорожного движения. На водителя составили постановление за нарушение разметки. Мужчина, который был за рулем автомобиля, изначально послал полицейского на три буквы, после этого ударил его и попытался уехать. Когда водитель тронулся, то он наехал патрульному на ногу.

После этого патрульные силой достали водителя из салона машины, повалили его на землю и надели на него наручники. На помощь прибыли еще несколько экипажей патрульных, пишет Информатор.

Пострадавшего полицейского госпитализировали в больницу. На видео можно увидеть, что он хромает. Предварительно, у него разрыв связок. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в городе Перечин (Закарпатская область) во время выполнения служебных обязанностей пострадал полицейский. Он получил травмы, когда пытался прекратить драку между мужчинами. Подобный случай также произошел во Львове, где домашний тиран сломал ногу полицейскому.

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