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Как в Запорожье полиция обращается с поздними прохожими: сеть возмутило видео
Патрульные полицейские в Запорожье задержали мужчину, который шел по улице с сыном поздно ночью. Причиной задержания стало передвижение в позднее время суток. Сотрудники патрульной полиции отказывались отпускать мужчину, заламывая руки и угрожая статьей.
Видео инцидента снимал сын, который в этом время шел вместе с отцом поздно ночью по городу. Сотрудники патрульной полиции не смогли аргументировать задержание граждан, пишет «Хвиля».
На видео видно, как полицейский начал держать мужчину за руки и отказался отпустить на просьбу. Мужчину за «неправильные слова» начали скручивать для задержания.
«Перед тобой стоит тот, кого ты должен, с… ка, защищать», — начал возмущаться житель Запорожья на резкие действия со стороны полиции.
«Час ночи, а вы передвигаетесь», — так ответили патрульные на вопрос о причине задержания, спрашивая о наличии у мужчины гранат, наркотических веществ. При этом они держат его за руки и не проводят обыск.
На просьбу проводить наружный досмотр в присутствии понятных стражи закона лаконично ответили: «Та нема такого». Интересно, что представиться полицейские отказались. После чего начали говорить о том, что мужчина пройдет по статье за хулиганство.
В сети активно обсуждают видео.
«Вот уже и полиция становится „слугами народа“», — написал один из них.
«Аваков какого ты держишь мусоров в полиции. Поясни людям, что вы творите?» — возмутился второй.
Как писали «ФАКТЫ», случаи нападения полицейских на мирных граждан не являются редкостью в Украине. Так, недавно в Кировоградской области начато досудебное расследование в отношении сотрудника полиции, который в пьяном виде избил жителя Александрии и повредил его машину. А в Полтаве недавно пьяный полицейский жестоко избил студента.
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