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Известных российских артистов не пустили в Украину
Украинские пограничники не впустили в страну российских актеров, ранее незаконно посещавших аннексированный Крым. Прибывшую в Запорожье труппу Марата Башарова, собиравшуюся на гастроли со спектаклем «Идея фикс», не пропустили на украинскую территорию.
Российские актеры прибыли в Запорожье рейсом из Варшавы. Как рассказали в Госпогранслужбе, один из актерской команды оказался в базе лиц, «засветившихся» в Крыму. На этом основании актеру было отказано во въезде. Остальные трое россиян не смогли объяснить цель своего визита в Украину.
Как сообщает «Украинская правда», в Украину из-за крымских гастролей не попал актер Сергей Колесников, а цель своего визита в Украину не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также их сопровождающий.
Что касается Марата Башарова, то он передумал лететь в Запорожье. Еще 18 января актер давал понять, что его не пустят в Украину, и решил, что пытаться бессмысленно. С сентября 2017 года Башаров числится в базе «Чистилище» сайта «Миротворец» за поездки в Крым и бизнес на оккупированном полуострове.
Спектакль «Идея Фикс» в ДК «Днепроспецстали», где должны были участвовать российские актеры, отменен. Деньги за билеты зрителям обещают вернуть.
Напомним, в списке городов, которые собирались посетить артисты, были Запорожье, Одесса и Харьков. СБУ ранее уведомляла, что не видит оснований не пускать в Украину с гастролями Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко.
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