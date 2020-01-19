24.08 / 24.37 26.71 / 27.08
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известных российских артистов не пустили в Украину

18:20 19 января 2020 400
идея фикс
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские пограничники не впустили в страну российских актеров, ранее незаконно посещавших аннексированный Крым. Прибывшую в Запорожье труппу Марата Башарова, собиравшуюся на гастроли со спектаклем «Идея фикс», не пропустили на украинскую территорию.

Российские актеры прибыли в Запорожье рейсом из Варшавы. Как рассказали в Госпогранслужбе, один из актерской команды оказался в базе лиц, «засветившихся» в Крыму. На этом основании актеру было отказано во въезде. Остальные трое россиян не смогли объяснить цель своего визита в Украину.

Как сообщает «Украинская правда», в Украину из-за крымских гастролей не попал актер Сергей Колесников, а цель своего визита в Украину не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также их сопровождающий.

Что касается Марата Башарова, то он передумал лететь в Запорожье. Еще 18 января актер давал понять, что его не пустят в Украину, и решил, что пытаться бессмысленно. С сентября 2017 года Башаров числится в базе «Чистилище» сайта «Миротворец» за поездки в Крым и бизнес на оккупированном полуострове.

Спектакль «Идея Фикс» в ДК «Днепроспецстали», где должны были участвовать российские актеры, отменен. Деньги за билеты зрителям обещают вернуть.

Напомним, в списке городов, которые собирались посетить артисты, были Запорожье, Одесса и Харьков. СБУ ранее уведомляла, что не видит оснований не пускать в Украину с гастролями Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

пенсии

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

девушка

19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер