"Бедра не лгут": личный тренер Шакиры раскрыла секреты тренировок и питания певицы

Шоу-бизнес

Одна из самых высокооплачиваемых певиц современности Шакира сейчас напряженно готовится к своеобразному «баттлу» с другой латиноамериканской дивой — Дженнифер Лопес.

Дело в том, что 3 февраля они вместе выступят в рамках полуфинала 54-го ежегодного чемпионата Super Bowl на стадионе Hard Rock в Майами. Шакира намерена предстать перед многотысячной аудиторией в наилучшей физической форме, поэтому в последние месяцы тренируется по 6 дней в неделю.

Об этом рассказала ее фитнес-тренер Анна Кайзер, пишет Hello!

Издание уточняет, что Анна Кайзер — одна из самых «звездных» фитнес-тренеров современности. В Америке ее называют королевой танца и самым веселым тренером. К Анне обращаются те, кто хочет похудеть или придать мышцам рельеф, но при этом совершенно не желает проводить долгие часы за скучными и однообразными тренировками. Анна и ее клиенты, среди которых есть также София Вергара, Келли Рипа, Эшли Грэхэм, Карли Клосс и Сара Джессика Паркер, тренируются обычно в процессе танца, в том числе популярной сегодня зумбы. Также программы Кайзер включают в себя элементы кардиотренировки, йоги и пилатеса одновременно, что позволяет проработать все группы мышц.

В случае с Шакирой Анна устроила для нее 30-дневный челлендж — не брать в руки смартфон всю первую половину дня. Поэтому певица каждое утро после пробуждения уделяет время себе, общается и завтракает с близкими и идет на тренировку. И лишь потом проверяет почту и сообщения. Так ей удается максимально сосредоточиться. Но Анна хвалит свою подопечную — не каждая на ее месте могла бы отрезать себя от внешнего мира, когда столько всего нужно успеть:

«Это сложнее, чем кажется. Помимо Суперкубка она записывает музыку, снимается в клипах, а параллельно занимается благотворительностью у себя на родине и воспитывает двоих детей», — сказала Анна.

Кайзер ежедневно составляет разные тренировки, чтобы певица не заскучала и не переутомилась. Например, если у Шакиры вечером запланирована репетиция номера с танцевальными элементами, Анна дает ей короткую кардиотренировку. Если же в ее расписании только запись песни, то тренер «выжимает» ее по полной — две полуторачасовые тренировки (зумба и HIIT — высокоинтервальная тренировка) с небольшим перерывом.

Что касается питания, тут тренер предложила певице сделать его «чистым» и придерживаться нескольких правил: снизить потребление сахара и молочных продуктов до минимума, но при этом увеличить количество свежих овощей и рыбы в рационе. Ест Шакира часто и небольшими порциями каждые три часа, так как ее день длится обычно больше 12 часов. Вот как выглядит сейчас обычное меню певицы на день:

Завтрак

Вареные яйца, авокадо и помидоры, заправленные солью и оливковым маслом

Перекус № 1

Ягодный смузи с растительным протеином и свежей зеленью

Обед

Запеченная рыба со свежими овощами или салат из разноцветных овощей (так можно восполнить запасы как можно большего количества витаминов и микроэлементов)

Перекус № 2

Суп из артишоков, суп из лука-порея и баклажанов или же просто свежие огурцы и морковь с солью и лимоном

Ужин

Свиные отбивные («Это мое самое нелюбимое блюдо, но Шакира их обожает», — признается Анна), овощи и на десерт — темный шоколад без сахара

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему Шакира, даже родив футболисту «Барсы» Пике двух детей, не собирается за него замуж.

*"Бедра не лгут" - название композиции певицы

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter